Viimase sauruse kõbusad korinad

Matemaatiliselt väljendatuna oli selle sündmuse toimumise tõenäosus nii väike, et vastav number ei mahuks oma peale koma tulevate nullide armaadaga siia ekraanile ära. Kui see äsja tõeks saanud üritus ei suuda väljendada ajaloo ilu, suunata meie mõtteid ja tundeid düstoopilistelt tulevikuvisioonidelt utoopilistele, siis ma ei tea, mis seda üldse suudaks...

Enne kui hakata rääkima Metallicast ning sellest konkreetsest kontserdist, tuleb tõdeda, et Tartu sai hakkama. Ning Tallinn peab värisema, sest ERMi hoovi näol on nüüdsest olemas kontserdipaik, mis suudab jõuliselt peaaegu kõigis aspektides konkureerida kilulinna lauluväljakuga. Ehkki Metallica etteaste oli välja müüdud, mahtunuks platsile minu hinnangul lisaks kohalolnutele veel vähemalt paarkümmend tuhat inimest.

Kuulduste kohaselt müüsid korraldajad nad Metallica kontserdile 60 000 piletit. Mis teeb sellest tõenäoliselt Tartu linna kõigi aegade kõige rahvarohkema ürituse. Samuti on raske uskuda, et ükski teine sündmus ajaloos (sh sõjad) on toonud Tartusse korraga nii palju inimesi väljapoolt. Metallica liikmed on ilmselt kõige kuulsamad isikud, kes eales Tartut külastanud. Sorri, Jaroslav Tark, Ferenc Liszt, Jean-Paul Sarte, Umberto Eco ja Depeche Mode!

Nüüd räägime Metallicast. Ja alustada tuleks sellest, et Metallica on üks neist artistidest, kellest tuleb rääkida minavormis. Sest igaühel, kelle suhe selle bändiga juhtub olema isiklik ja emotsionaalne, on oma Metallica. Igaüks, kes hakanud metal-muusikat kuulama alates kaheksakümnendate keskpaigast, ent ei suhestu kuidagi Metallica loominguga, on kasvanud justkui ilma vanemate või vanavanemateta. Võin rõõmuga kuulutada, et mina nende kurbade orbude hulka ei kuulu.

Metallica pole artistina mitte üksnes kvaliteetne, populaarne ja vitaalne (nagu neid on palju), vaid ühtlasi omas ajas vaieldamatult epohhiloov (nagu neid on väga vähe). Iga ajastu ning kuulajate põlvkond vajab oma biitleid – värsket žanri ning selle mõttelist lipulaeva – mis on tulnud muusika põlve uueks looma, mis muudab senised väärtusskaalad kehtetuks, alustab oma ajaarvamisega, jagab ajaloo ajaks enne ja pärast neid.

Minu põlvkonna, 1980. aastate keskel ja teises pooles traadimuusika juurde jõudnute jaoks, oli Metallica see artist par exellence. Ning thrash metal, mida Metallica esindas, kujutab enesest ajalooliselt tervet epohhi talle eelnenud hard rock’i, heavy metal’i ja hardcore pungi ning talle järgnenud grindcore’i, death metal’i, black metal’i jt vahel.

Metallica on järgmine suur bänd metal-muusika maastikul peale Black Sabbathit, Judas Priesti, Motörheadi ja Iron Maidenit, kes kõrgub taevasse küündiva majakana üle skeene, heites ajas ja ruumis oma valgust nii kaugele kui silmapiir ulatub. Tõelisest traadisaurustest pole ta viimane, kes elus ja laval, küll aga viimane kronoloogilises mõttes. Sest peale Metallicat pole laiatarbe metal’is samaväärset kas kahjuks või õnneks enam tulnudki. Pantera? Machine Head? Slipknot? Ei, ei ja veelkord ei. Tool, Mastodon, Gojira? Kahjuks vist siiski mitte... Avanged Sevenfold? Jätkem huumor!