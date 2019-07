Hädavajalik, elutähtis ja tingimatu loodusearmastus

Kuid Sam Lee (sündinud 1980) pole pelgalt folklaulik. Võiks isegi öelda, et tema on mees, kes kannab oma õlul brittide viimastel aastakümnetel iibanud vaimustust pärimusmuusika vastu. Ta puhub pärimusmuusikale ja mustlaslauludele sisse uut hingamist ja kingib kandvat jõudu, ning teeb seda uuenduslikult ja põnevalt, minetamata traditsioone, millele on tee rajanud tema maa ja esivanemad.