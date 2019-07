Jüri Reinvere tööd tunnustati

Jüri Reinvere mainib oma tänusõnas preemia kohta: „Lepo Sumera, minu esimesi heliloomingu õpetajaid, oli helilooja, kes tõi meile siia kodu-Eestisse 1980ndate lõpus Lääne helimaailma. Mäletan hästi, kuidas me istusime ning uurisime ameerika minimalistide partituure, mis temal ühena esimestest olid kõik võtta. Kuidas me kuulasime ning uurisime poola avangardistide muusikat, kuidas me tutvusime juba varajase kompuutermuusikaga. Aga me ei peaks teda ainult selle pärast hindama, et ta meile Lääne uksed ja aknad avas — ennekõike me peaks teda hindama tema loomingu pärast, selle värskuse ja loomingulisuse pärast, mis on üks haruldasemaid, mis kunagi Eestimaal kirjutatud. Olen kindel, et me peaks teda hindama palju rohkem, kui seda siiani on tehtud.”