Kes teab, millised on Piret Raua pildid, leiab sarnasusi «Initsiaali» tegelaste seast, kuid täiskasvanute raaamtu kohta on nad pisut karikeeritud.

«Piret Raua esimene täiskasvanutele mõeldud romaan räägib tunnustuseihalusest…» Ma ei usu, et ostaksin raamatu, mille kaanele midagi niisugust on kirjutatud. Õnneks on mul harjumus huvipakkuvate raamatute, lavastuste, filmide ja näituste puhul saatetekste mitte jälgida. Ka kriitikat loen üldjuhul alles siis, kui endal pilt olemas.