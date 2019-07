Emajõe Suveteatris etendub ajatu tuhkatriinulugu

«Kadri» on lugu eneseleidmisest, muutumisest inetust pardipojast unistuste luigeks, hallist hiirekesest printsessiks. Lavastus jutustab paljudele tuttavaks ja omaks saanud loo teismelisest Kadrist, kes otsib väljapääsu alaväärsusest, kiusamisest, kehvadest oludest ning igatseb oma kaotatud vanemate armastust ja hoolitsust.

Põlvkonnad - sõjajärgne ja stagnatsiooniaegne, võitjate ja lumehelbekeste, X, Y ja Z - kõik nad vahetuvad, kuid noore inimese armumised ja pettumused, unistused ja püüdlused, rõõmud ja mured, võidud ning kaotused on ikka endised. «Kadri» on kauneim näide sellest, et «naerata ometi, ja maailm naeratab sulle vastu».