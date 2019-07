Tiit Kikas lammutab Leigol Kronos Quarteti legendaarset teost

«Kui töötasin Tallinna Kammerorkestris, siis mängisime seal päris palju Tõnu Kõrvitsa muusikat. Sealt kasvaski Kõrvitsa looming minu südamesse. See on kuidagi täiesti omaette žanr. Kui muidu võivad muud stiilid ennast mingil hetkel ammendada, siis Tõnu muusika puhul ei ole ma kordagi tundnud, et see on tüütu. Iga kord, kui ma mängin, omandab see uue varjundi,» ütleb Leigo kontsertide jaoks kvarteti kokku pannud tšellist Theodor Sink.

«Paljude heliloojate muusika kohta on öeldud, et see on loodusest inspireeritud, aga tema muusika on kohe niivõrd loodusega seotud, et seob sind ennastki ümbritsevaga. Kõrvitsa muusika on rännakumuusika, mis ei vii sind rändama traditsioonilises mõttes, vaid viib rändama seostega, mis sinu enda ümber on ja tekivad. Kui Tõnu mainib, et tal oleks vaja kedagi muusikut või tal oleks hea meel, kui keegi kusagil tema teost ette kannaks, siis ma kaks korda ei mõtle,» lisas ta.