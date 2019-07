Hiiumaal saab taas nautida elavat muusikat ja mahedat atmosfääri

Kalana Saund, mis on puhkuseks mõeldud romantiline festival, toimub sel aastal 25. juulist kuni 28. juulini Sõru paadikuuris ja selle lähiümbruses.

Kokku on oma osalemisest Kalana Saundil teada andnud rohkem kui 40 DJ'd ja muusikut Eestist ja välismaalt, kelle muusikalised ambitsioonid varieeruvad house'st techno ning räpini, pakkudes seeläbi midagi igale maitsele. Toimub Iiri plaadifirma WAH WAH WINO takeover, teiste hulgas astuvad üles veel Genka, marp$, Una Bomba, Väike Pede, Vitamin C, Weak People, Meisterjaan. DJ'st on esindatud Luurel Varas, Mari-Anna Miller, Rain Tolk, Raul Saaremets, Siim Nestor ja paljud teised.