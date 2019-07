Eesti Festivaliorkestrit ootab Carnegie Hall

Järgmise aasta oktoobris planeeritav USA turnee on Paavo Järvi kinnitusel Eesti Festivaliorkestri tähtsaimaid verstaposte. Esiteks on see kontinent Järvi sõnul orkestril veel avastamata. Teiseks aga on Ameerika teistsugune ja natuke suletud maailm.

«Paljud püüavad, aga ei saa New Yorki, veel enam Carnegie Halli esinema,» teab Järvi. «Sest Ameerikas, New Yorgis on omad staarid. Mina olen Ameerikas olnud suure orkestri peadirigent (Ohio osariigis asuva Cincinnati orkestri muusikadirektor oli Järvi aastatel 2001–2011- toim) ja mind tuntakse. Aga minu Eesti tegemistest seal palju ei teata. Kui ka teatakse, siis päriselt uskumiseks – uskumiseks, et Eesti Festivaliorkester on erakordselt kõrge tasemega – on neil vaja meid kuulda.»