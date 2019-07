Erkki-Sven Tüüri kaks teost kõlavad Eesti Festivaliorkestri plaadil

Orkestri igapäevane Pärnus kohal olemine on suur rahaline kulu, kuid mitte ainult rahas polnud küsimus – suur osa orkestris mängivatest muusikutest on maailmas nii hinnatud ja hõivatud, et neil polegi võimalik leida aega pikemalt Eestis viibimiseks. «Seepärast otsustasime, et teeme kontserdisalvestuse. Pealegi ma ei armasta stuudiosalvestusi, sest seal puudub kontserdi energia. Olen neid teinud, neid on võimalik ka väga hästi teha, aga kontserdisalvestusel on sul hoopis üks teine fiiling, sest sa mängid rahvale.»