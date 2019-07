Viljandi pärimusmuusika festival saab homme avapaugu

XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali teemaks on sel aastal «Hea lugu!» ning fookuses on põnevad, tähendusrikkad lood. Miks üks või teine tantsuviis või laul on selline, nagu ta on? Kuidas see muusika esitajani jõudis? Miks ta seda laulu laulab või seda pillilugu mängib? Miks see nii ägedalt ehk siis hästi kõlab? Mis põnev lugu selle loo taga end varjab? Need on teemad, millest lähtub 2019. aasta festivali programm, kust leiab rohkesti teemast lähtuvaid eriprojekte, jutuvestjaid ja muusikalisi jutuvestjaid, aga ka folgifestivali sõpradele juba hästi tuntud pärimusmuusika raskekahurväge.