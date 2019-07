Lõvi, kes toitub liha asemel nostalgiast

Olen endiselt veendunud, et Mufasa surm on üks filmiajaloo traagilisemaid sündmusi. Sedavõrd, et «Lõvikuningat» on praegugi keeruline kuivade silmadega vaadata. Seega pole üllatav, et joonisfilmi fotorealistlik uusversioon lööb publikurekordeid. Vähem kui kahe nädalaga on film toonud kinokassadesse üle 560 miljoni dollari ja teinud sellega «Lõvikuningast» Disney suurima avanädalavahetuse rekordiga remake’i. Viib kinno pelgalt nostalgia või on uusversioonis midagi enamat?