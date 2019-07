Folgiveteran Nikns Suns on eeskätt marune sõpruskond, takkaperra ansambel. «Tegelikult oleme me lihtsalt inimesed, kes on tudengipõlves kokku saanud ja leidnud ühise keele. Teevad pulli ja mõtlevad: «Davai, teeme veel.» Meie õnneks on see kuidagi nii hästi õnnestunud, et meil on kontserte. Kuid see pole mingisugune rahategemise asi,» kommenteeris ansambli laulja Priit Oks.