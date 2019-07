Vargamäel näeb uhket vaatemängu

Tegijad on laenanud mõtteid Tammsaarelt ning nad soovivad koos publikuga vaadata peeglisse. Sest peeglist vaatab vastu … eestlane! Jah, just, seesama eestlane, kes laulupeol pisarsilmi mesilastest laulab ja pärast naabrilegi tere ei ütle. See, kellel on neli liisingut ja kaks kiirlaenu ja auto, milles neljarealisest Tartu maanteest unistada. See, kelle laps on PISA testides maailma parim. See, kelle rahvuskangelane siililt sõjatõdesid õpib. See, kes sünnipäeval Merevaiku Kirde saiale määrib ja Saku Originaali peale rüüpab. Ja see, kellel on autos kummikud ja seeneämber olemas isegi keset talve – sest mine sa tea, äkki on kuskil veel mõni hiline puravik peidus.