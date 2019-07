Haapsalu vanamuusikafestivalil erilised kontserdid

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, kelle esinmisest on võimalik ka osa saada pühaäeval, on aga mitmekülgne viiuldaja, vioolamängija ning mitmete tunnustatud varase muusika ansamblite juht. Ta on töötanud pikka aega vanamuusikaskeene teedrajavates kooslustes nagu Orchestra of the 18th Century (Frans Brüggen), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Concerto Copenhagen (Lars-Ulrik Mortensen), Orchestre des Chams-Elysëes (Philippe Herreweghe). Üle kümne aasta oli Kaakinen-Pilch kontsertmeister orkestris Collegium Vocale (Philippe Herreweghe).