Kuidas Türgimaal filme tehakse

Armastus kartuli vastu

Oma esimese lühifilmi loomise protsessi ja tulemusega jäin igati rahule. Lõpuks luges kogu kirjeldatud kogemus tervikuna ja inimesed, kellega mul oli seejuures võimalus tutvuda. GYOP projekti käigus valminud lühifilme on osalistel hiljem võimalus esitada ka erinevatele filmifestivalidele ja konkurssidele. On huvitav tõdeda, et projektist on aegade jooksul osa võtnud inimesi, kellest on kujunenud päris filmiskunstnikud, ning kellede filme on esitatud erinevatel rahvusvahelistel filmisfestivalidel ning võitnud mitmeid auhindu. Näiteks Banu Sıvacı oma filmiga «Pigeon» («Tuvi»), Nisan Dağ filmiga «Across the Sea» («Üle mere»), Burak Çevik filmiga «The Pillar of Salt» («Soolasammas») jpt.