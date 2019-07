Eestisse jõuab kunstimaailma superstaaride Andy Warholi ja Jean Michel Basquiat looming

Laupäeval, 27. juulil kell 18.00 avatakse Fahle Galeriis rahvusvaheline kunstnike ühisnäitus “Edge to edge”. Näituse koostas ja tõi Eestisse The Venice Institute of Art Contemporary (ViCA) ja näitust on esitletud sel kevadel Los Angeleses. Lisaks Fahle Galeriile tulevad näituse “Edge to Edge” teosed esitlemisele ka Tartu Kunstimajas Tartu Graafikafestivali raames 22.07.-18.08. ja Pärnus IN Graafika festivalil.