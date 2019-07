Ando Kiviberg teab pärimusmuusikast rohkem kui keegi teine. Ta teab, milline vägi on muusika sees peidus. Tõesõna – see aitab nii kallima leidmisel kui ka erimeelsuste ületamisel. Ta teab isegi seda, mis soost on tujukas torupill! Kuid juttu tuleb ka väikest rahvast ohustavast lahustumisest ning muidugi mõista armastusest.

Peatne juubilar kannab austust sisendavalt šikki ülikonda, aga on olemuselt nii vaba ja muretu! Ma ei usu tegelikult, et need 50 aastat teda ülearu muutnud oleks. Kui tuli põleb sees, siis see jääbki lõõmama.