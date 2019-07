Folki ja rokki keskpäeva päikeselõõsas

Mul pole üleliia palju meenutusi Viljandist. Minu kui põlise tallinlase jaoks on see koht, kuhu ma pika distantsi ja kasina huvi tõttu satun väga harva. Paar aastat tagasi ei teadnud ma sedagi, et Viljandis on järv. Siis aga kuulsin juhuslikult Untsakate versiooni «Viljandi paadimehest». Sain teada, et Viljandis on järv, ja sinnapaika side Mulgimaa pealinnaga jäigi. Kuni ajani, mil mind informeeriti, et Viljandit on õnnistatud ühe järve asemel suisa kahega. Mina aga polnud kumbagi näinud.