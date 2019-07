Kas see mätas ooperimaja kannab?

Selles sisalduv grammatiline küsimusevorm on puhtalt retoorilise iseloomuga, kuna Saaremaa ooperipäevade ajal Kuressaare linnusehoovi igal aastal üha uuesti kerkivat 1930 istekohaga pop-up-ooperimaja võib pidada juba täielikuks enesestmõistetavuseks. Vähemalt ühel nädalal aastas kannab see Saaremaaks kutsutud mätas seda ehitist hästi, isegi toredasti. Olgugi et selle aastaringseks püsti ja töös hoidmiseks ei saa seal vajadusi ning võimalusi olema ilmselt kunagi.

Ühtlasi on lähiajalugu näidanud, et see mätas ei kanna mitte üksnes ooperimaja, vaid ka kõrgkultuuri, kõrgeid piletihindu ning seltskondlikku glamuuri. Eesti Kontserdi tublidel turundustöötajatel on õnnestunud kujundada Saaremaa ooperipäevadest eliidile mõeldud elustiilifestival, mis on vähemalt samavõrd seltskonna- kui kultuuriüritus.