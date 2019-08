Kibemagus nostalgia on see koletis voodi alt, keda peljates suur osa lapsepõlvest möödus, kuid kes enne ei tulnudki välja kui aastaid hiljem, mil hakkasid kummitama esimesed mõtted stiilis «võib-olla see katuselt alla kukkumine polnudki nii hull» või «oh, kuis tahaks jälle laps olla, sest kui tore lelu mul neljaaastasena oli».