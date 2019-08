Kaido Haageni hääbuvad tuulikud suurel ekraanil

FOTO: Kaido Haagen

Sõna otseses mõttes on tegu peadpööritava visuaalse rännakuga läbi eestimaiste tuulikute, kus autor vaatab hääbuvaid agraarseid maamärke läbi nende ajahambast puretud sisemuse. Fotograaf on jäädvustanud veskite kokkulangevat interjööri ringjalt alt üles ning tänu esitlusmeediumi võimalustele pannud need pöörlema, andes nii edasi tuulikute kunagist loomupärast ülesannet.

Autor on laenanud näitusele nimeks hinduismi ja budismi termini mandala, mis sanskriti keeles tähendab ringi. See on universumit kujutav spirituaalne ja rituaalne sümbol. Mandala nimetust kasutatakse ka kosmost metafüüsiliselt ja sümboolselt kujutavate diagrammide, kaartide ja geomeetriliste mustrite puhul. Mandala on maailma sümboolne projektsioon, mis on üle kantud geomeetrilisse mudelisse. Omamoodi on ka Eesti veskid läbi oma geomeetrilise harmoonia maaelu maailma sümbolid.

Kaido Haagen on elukutseline piltnik olnud üle kolmekümne aasta. Kolm vaala, millele tema fotograafiline tegevus toetub, on arhitektuur, reisimine ja veealune maailm ning kõik, mis nende teemadega seotud on. Kuigi suurem osa tema arhiivist sisaldab fotosid Eesti veealusest loodusest ja maapealsetest ehitistest, on ta alati valmis minema avastama maailma kõige kaugemaid nurki.