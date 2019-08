Tallinnas esineb USA multiinstrumentalist ja laulja Peter Broderick

Peter Broderick on Ameerika multi-instrumentalist ja laulja. Lisaks koostööle Nils Frahmi, Yann Tierseni, Balmorhea, Dustin O’Hallorani, Philipp Glassiga, on Broderick salvestanud mitmeid tunnustust pälvinud soolo-albumeid. Need ulatuvad haruldastest klassikalistest kompositsioonidest või kodukootud rahvamuusikast klaveri- ja häälesalvestusteni - pidevalt eksperimenteerides erinevate muusikaliste žanritega ja muutudes üha olulisemaks artistiks tänapäeva muusikamaastikul.