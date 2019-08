Ilmunud on uus Loomingu Raamatukogu

Raamatu peategelane Toloki teab suremise viisidest palju, sest pakub ühe Lõuna-Aafrika rannikulinna kalmistutel elukutselise leinaja teenust. On parajasti segaduste ajajärk pärast apartheidi lõppu ja vägivalla tõttu on hukkunuid palju. Ühel päeval kohtub Toloki surnuaial lapsepõlve mängukaaslase Noriaga, kes on tulnud matma oma poega. Tagasivaated Toloki ja Noria elukäigule põimuvad romaani toimumisaja olude peaaegu publitsistliku kirjeldusega.