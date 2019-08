Ellu ärganud anekdoodisangar Juku

Keeruliste aegade valguses ei ole imekspandav, kui üks või teine üritus või püüdlus olude tõttu soiku jääb. Tavatu on pigem see, kui mõni selline sahtlipõhja kolletuma jäänud krempel end aastaid hiljem paksu tolmukorra alt uuesti välja kaevata lubab ning selgub, et ajahammas polegi lõpliku laastamisega hakkama saanud, vaid töö on säilinud päris kõbusana.