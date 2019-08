Pärast loomisetööd läks jumal sauna

UNESCO kultuuripärandisse arvatud Vana-Võromaa suitsusaun ehk savvusann ei ole pelgalt pesemise koht, vaid seotud inimese elu kõigi oluliste siirdemomentide ning nendega kaasnevate toimingutega. Saunas sünniti ja sauna mindi surema, saun eelnes abiellu astumisele ning seal raviti põdejaid. Ka Moostes lavale jõudnud uudisteoses on saun ennekõike piirala – valguse ja varju, elu ja surma paik. See on maailmade sõlmpunkt, kus kohtuvad juba läinud ja veel sündimata põlvkonnad ning inimest saadab jumala pidev kohalolek. Saunast saab kogu maailma ja olemise lähtepunkt.