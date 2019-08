Ei oska teiste suviste muusikaüritustega võrrelda, kuid Augustibluusi publiku keskmine vanus võis jääda sinna viiekümne aasta ligi. Suur osa neist põhjanaabrid, kes on kuurortlinna enda jaoks avastanud. Ei, ma ei taha sellega sugugi öelda, et bluus on ainult vanade (meeste) muusika. Aga teatav elukogemus annab esituse usutavusele ning selle mõistmisele ja nautimisele oluliselt juurde.