Rahvusvaheline etenduskunstide festival SAAL Biennaal 2019 saab avalöögi Noblessneri sadamalinnakus

Alissa Šnaideri ühel korral aset leidev performance «Weird tales I have tried to write» ülesvõte. FOTO: Alissa Šnaider

Madlen Hirtentreu «Kliinik pärast paati» esitatakse protseduuri formaadis. Sessioonidele, mis toimuvad kuni 31. augustini, on vajalik eelnev registreerimine. 14. augustil saab installatsiooniheli kuulda Artjom Astrovi ja Mihkel Tombergi live esituses.

15. augustil toimub ühekordse üritusena Noblessner Shipyardis Alissa Šnaideri performance «Weird tales I have tried to write». Tegemist on teise peatükiga Šnaideri erinevate kunstiteoste seeriast. Esimene peatükk kasutas foto meediumit ja kolmas peatükk võtab kuju septembris 2019 Kanuti Gildi SAALis. Projektis löövad kaasa professionaalsed tantsijad, etendajad ja kunstnikud Eestist ja välismaalt - Ruslan Stepanov, Maarja Tõnisson, Alan Proosa, Andrius Mulokas, Kaisa Kattai, Madlen Hirtentreu, Renzo van Steenbergen, Ilja Šmidt, Epp Kubu, Henry Kasch jt.

Lisaks saab festivali esimesel nädalal Sakala 3 teatrimajas kogeda Taani koreograafi ja etenduskunstniku Adriano Wilfert Jenseni lavastust «feelings» ning Kanuti Gildi SAALis Itaalia loomingulise platvormi MALI WEIL uurimuslikku aktsiooni «Forests | Unlearning».

Seekord on festivali programm kontsentreeritud kolmele nädalalõpule, mille käigus on võimalik kohtuda 13 kunstniku loominguga. Sisuline fookus on kehametsikusel ja nihestatuse variatsioonidel. Lisaks esimesele nädalavahetusele on oma töödega kutsutud festivalile järgmised kunstnikud - Ruslan Stepanov (Eesti), Artjom Astrov (Eesti), Sara Leghissa / Strasse (Itaalia), Marion Siéfert (Prantsusmaa), Sigrid Savi (Eesti), Núria Guiu Sagarra (Kataloonia), Anne Lise Le Gac (Prantsusmaa), Francesca Grilli (Itaalia), Mette Ingvartsen (Belgia-Taani), Florentina Holzinger (Belgia).

Suurem osa lavastusi toimub pigem ootuspäraselt teatrimajades ja etenduse vormis – Kanuti Gildi SAALis, Sakala 3 teatrimajas, STL’is, Von Krahli Teatris, kuid asju juhtub ka linnaruumis ja veel vapralt uuendustele vastupanu ostutavas Noblessner Shipyardi aukartustäratavas mereäärses hoones.

SAAL Biennaal 2019 toetajad ja partnerid on Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriamet, MORE THAN THIS projekt - EL kultuuriprogrammi toetusel, i-Portunus - EL kultuuriprogrammi toetusel, Acción Cultural Española (AC/E), Flaami valitsus, Prantsuse Instituut, Valmiermuiža, Von Krahli Teater, Noblessner Shipyard, Sakala 3 teatrimaja jpt.