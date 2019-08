Üks kunstiline strateegia võõruse puhul ongi võtta midagi pealtnäha võõrast ja kauget ning proovida näidata, et see on tegelikult omane ja mõistetav. See on korrastav žest, omamoodi demüstifikatsioon. Väga värskendav on siin aga, et Anders Härmi kureeritud näitus teeb kohati ka vastupidist liigutust – kõik, mis tundub lähedane, lihtne ja arusaadav, on tegelikult võõras, keerukas ja kaunis.