Juba teist suve järjest etendub Türil muusikal «Sofia»

Glamuurse Hollywoodi elu võlu ja valu piire muusikal just kompabki. Väikelinnast pärit Sofia suurim soov on astuda ükskord maailmakuulsate lauljate kombel punasele vaibale. Ootamatult kiirelt leiab Sofia end showbusinessi säravalt karussellilt, kus esmamulje võib mõrkjalt petlik olla. Kes kellele hammast ihub? Kes kellega käib? Milliseid valikuid peab Sofia tegema ning mis on elu mõte?