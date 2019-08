Näiteks on jabur see, kui julgelt vilistavad filmitegijad märulistseenides füüsikaseadustele. Kõrghoonest või kaljunukilt alla kukkuda ja siis vähimagi kriimuta ellu jääda? Vabalt! Sõita mootorrattaga kahe kimava reka alt läbi vaid eriti väikse avause kaudu? Tehtav! Joosta mööda pilvelõhkujat alla? Lõdvalt! Hüpata vastassuunas kiirendavasse autosse nii, et sind püüab kinni vaid juhi väljasirutatud käsi? Milles probleem! Lendava helikopteri tõmbamine ketiga enda poole? Saab hakkama, kui oled selle filmi peategelane. Samas pole need kaugeltki mitte kõige totakamad möllustseenid «Kiirete ja vihaste» filmisarjas.