Kuidas täielikult kaduda

Prantsuse techno-ühik Polar Inertia on enda kohta öelnud, et nad on eikeegi, sest nad tahavadki olla eikeegid. Hoiavad anonüümsust au sees, nagu see techno-kultuurile rohkem või vähem omane on. Julgen väita, et rahvusvahelisel techno-skeenel on nad siiski tuntud ja mõni isegi ehk ka armastab neid. Nende muusikat võiks kirjeldada kui sellist õhuvaba jääst seina, mille sees toimuvad erineva tugevusastmega võnkumised. Ei suudaks välistada ka klaustrofoobilist kõrvalmõju. Mina rääkisin Polar Inertia kõige jutukama liikmega, kes on oma Voiski alter ego all varem ka Hallis mänginud. Polar Inertia on andnud üldse vist kaks intervjuud, nii et oleme nüüd suure hetke lävel ja astume sealt edasi.