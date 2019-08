Kunstihoones avatakse näitus, mis on valus, naljakas, poeetiline ja julm

Alice Butleri värvikas essee «Tunne tukseid» ei jää kunstnike lopsakale väljenduskeelele alla, kui ta väidab: «Lyddoni kehad pungitsevad, veritsevad, moonduvad, immitsevad ja ilatsevad. Nende armetud ihud – täis sügavsiniseid, roosasid ja rohelisi – on rahutud, vilkad ja aplad … Kuigi Angela Maasalu maale ja joonistusi asustavad hõredamad ning kriipivamad olendid, määrab siingi teose narratiivi või emotsionaalse intensiivsuse värv. Võimsas, autobiograafilise kogemuse fragmentidest moodustatud taaskujutluses muutub süda – niipalju kui see on seotud iha, alanduse, haavatavuse ja kaotusega – teose nii-öelda organiks, visuaalse tõlke tuksuvaks masinaks …

Füüsilisest emotsionaalseni osutavad Lyddoni ja Maasalu figuratiivsed teosed erinevale tegevusele, mis traditsiooniliselt on naiste kogemust määranud. Aga ka sellele, kuidas kapitalism on sundinud naised sünnitajateks ja kannatajateks, pannud neid palgatöö pärast ebakindlasse olukorda. See, mis on tehtud tähtsusetuks ja nähtamatuks, see, mis on maha vaikitud, on hoolitsuse ja armastuse «töö».