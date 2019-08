Kämpingusse jõudsime ajaks, kui Eesti hiphopi skeene vast ainus maailmamõõtu naisräppar Majorlilkween oli just etteaste lõpetanud. Kahe päeva jooksul astus Elvas lavale umbes 40 artisti, nii et kuulmata jäid paljud ja nägemata veel rohkemad. Muusikaliste elamuste kasuks rääkis aga see, et telkla ja kämpingud olid omapärase lahendusena festivalialal sees, mistõttu võis isegi terrassil suitsu tehes kuulda, kuidas villemdrillemi tšikid Fantat lürbivad.