«Festivalid on lahedad, aga pole midagi paremat, kui istuda kinos koos saalitäie inimestega, kes on kulutanud oma vaevaga teenitud raha sellele, et vaadata just sinu filmi,» ütleb režissöör Quentin Tarantino Cannes’i filmifestivalil Postimehele antud intervjuus.