Kuhjaveres toimub külateatrite festival 15. korda

Tänavusel Kuhjavere külateatrite festivalil osaleb kaksteist truppi. Tullakse Jõgeva-, Järva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu- ja Viljandimaalt. Esmakordsed osalejad on Pärnu-Jaagupi Aleviteater Rändtirtsud ja Haimre rahvamaja näitering Mokakobin. Viimane on ühtlasi esimene Raplamaa trupp, kes Kuhjavere festivalil osaleb. Lugude valik, mida seekord lavale tuuakse, on päris mitmekesine: on pärimuslugusid, näitejuhtide omaloomingut, eluliselt tõsiseid ja naljakaid, Eesti ja välismaa autoreid.