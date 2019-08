Kas siis selle maa keel tantsu tuules ei või igavikku omale otsida?

Mõlema gala ülesehitus on sarnane: esimeses pooles näeb üksiknumbreid ja teises pooles just nendele noortele loodud lühiballetti – kingitus tantsijatele, kes saavad maitse suhu koosloomise võludest ja valudest ning on eriti hinnaline ajastul, mil balletitrupid kalduvad oma repertuaari mitte kohapeal looma, vaid sisse ostma.