Algab rahvusvaheline etenduskunstide festival SAAL Biennaal

Festivali esimene nädal algab Adriano Wilfert Jenseni tantsulavastusega “feelings”, mis on nii tants kui selle toimumispaik. “feelings” avab etendusruumi kui praktikat ning kaasab publikut mõtestama oma kohalolu vaatajana. Jenseni meelest on vaatemäng või etendus vähem seotud teose kui objektiga vaid kohaga, kus vaataja saab teost kogedes luua oma praktika. Seega julgustatakse etendust vaatama rohkem kui ühe korra.

Samuti saab avapäeval näha Madlen Hirtentreu performatiivset installatsiooni “Kliinik pärast paati”, mille sessioonid toimuvad kindlatel aegadel kogu festivali vältel. Kunstnik loob Noblessner Shipyardi erilise kliiniku, milles tegeletakse häirete võimendamise ja aktsepteerimisega sugestiivses ja poeetilises heliruumis.

Itaalia kunstnikerühmituse MALI WEIL lavastus “Forests | Unlearning” on aktsioon ja uurimus, mis leiab aset kodanikuks olemise äärealadel. MALI WEIL on kaasanud etendusse noored esitajad Eestist ning üheskoos püütakse hapras ruumis leida metsa kui polüfoonilist, rituaalset jutustust, mis hägustab aega ja kogemust.

Ainult ühel korral, 15. augustil esitatakse Alissa Šnaideri performance’it “Weird tales I have tried to write” Noblessner Shipyardis. Loodav keskkond vanas laevatehases on ettearvamatu ning kehade liikumine, põrkumine ja üleslükkejõud sõltub väga pisikestest muutujatest. Vaatajate ette vormub haruldane ruum, mis oma ülima pingestatusega välgatab vaid hetkeks.

Festivali kuraator Annika Üprus kommenteerib selleaastast programmi järgmiselt: “Kunstnike tööd julgustavad olema silmitsi oma keha metsikusega või panevad proovile meie valmisoleku olla üdini kohal ehk kehastunud käesolevas hetkes kogu selle ilus ja õuduses. Ühtlasi tajun kehalise kohalolu olulisust käesolevas poliitilis-sotsiaalses olukorras, mis on manipuleeritavate baasemotsioonidega silmitsi seismise eelduseks. Näen kunsti rolli olulisust selles, et välja tuua ja anda võimalus mitmetähenduslikkusele. Poliitilisus lisandub sellel hetkel, mil vaatajatena peame otsustama, kuidas end vaadatava suhtes positsioneerida.”

SAAL Biennaal festivali teisel nädalalõpul 22.-24.08 ootavad ees lavastused, mis tegelevad infoülekülluses võõrandunud keha- ja reaalsustajuga. Näha saab eesti publikule tuttavat Sigrid Savi “Pushing Dasies”, prantsuse kunstniku Anne Lise Le Gaci ja katalaani koreograafi Núria Guiu Sagarra tööd. Prantsuse lavastaja Marion Siéferti lavastuses saab kogeda perspektiivinihet ning Ruslan Stepanovi ja Artjom Astrovi töö viib vaatajad sujuvalt mugavustsoonist leebesse anarhiasse. Linnaruumis on võimalus osa saada itaalia kunstniku Sara Leghissa / Strasse plakatiaktsioonist, mis kompab (il)legaalsuse piire. Lisaks toimuvad Kanuti Gildi SAALis EL kaastoetusel teoks saava projekti MORE THAN THIS temaatilised vestlused koostöös Marseilles’ tegutseva Parallèle festivali ja itaalia kuraatori Simone Frangiga.

SAAL Biennaal festivali kolmas nädalalõpp 29.-31.08 pakub ühelt poolt habrast kogemust – itaalia kunstniku Francesca Grilli töö “Sparks”, millesse on kaasatud kohalikud lapsed, annab võimaluse usaldada end hetkeks laste kätesse. Teiselt poolt pakub nädal korralikus annuses nihestatud kehaobsessioone ja omamoodi mõtlemapanevat meelelahutust. Esitlusele tulevad Mette Ingvartseni soolo “21 pornographies” ja Florentina Holzingeri “Apollon”. Lisaks on võimalus osaleda Florentina Holzingeri ja Euroopa kickpoksi tšempioni Orinta van der Zee transformatiivse võitluskunsti töötoas koostöös TANTSURUUMIGA.

SAAL Biennaali öövööndis ootavad ees kohtumised – 24.08 Kauplus Aasias Nūform’i ja 29.08 Noblessner Shipyardis Serious Serious muusikute ja kunstnikega.