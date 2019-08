Artises tulevad Balti filmipäevad

Filmipäevade 21. augusti avaseansil linastub Läti-Leedu-Eesti koostöös valminud ning kõrgelt auhinnatud dokumentaal Balti uuest lainest. “Ajasillad” on meditatiivne rännak läbi selle põlvkonna loodud filmimaailmate ja taaskohtumine meistritega. Film on osalenud enam kui 30 festivalil üle maailma, jaanipäeva ajal võitis dokumentaalfilmi peaauhinna Shanghai filmifestivalil. Kohustuslik vaatamine kõigile dokumentalistika gurmaanidele! Filmi juhatab sisse eestipoolne produtsent - Riho Västrik.

21. august, kell 19.00 “Minu spioonist isa” (My Father the Spy)

22. augustil linastub kõrgelt tunnustatud režissööri Arūnas Matelise uus dokumentaal "Suurepärased kaotajad", mis piilub kurikuulsa ning hinnatud Giro d'Italia rattavõistluse kulisside taha. See on üle 40 aasta esmakordne, kui sõltumatul filmitegijal väljaspool telejaamu on antud luba üritust filmida. See on üks 2018. aasta enim hinnatud filme, mille arvel on 15 rahvusvahelist auhinda ning mis oli ka Leedu ametlik kandidaat 2019. aasta Oscaritel parima võõrkeelse filmi ning parima dokumentaalfilmi kategooriates.