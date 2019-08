Rahvusooper Estonia uus hooaeg toob kuus uuslavastust

„Lisaks uuslavastustele, mida sel aastal on tulemas kuus, on meil au anda külalisetendusi terve hooaja vältel ka mitmetes erinevates Eesti linnades – Haapsalus, Pärnus, Paides, Viljandis, Jõhvis ning Tartus,“ sõnas teatrijuht Aivar Mäe. „Eriti suur rõõm on meil aga selle üle, et esimest korda anname etendusi ka Rakvere teatris, kus etendub lastemuusikal „Pipi Pikksukk“ ja operetilavastus „Operetikuningas Imre Kálmán“,“ lisas Mäe. Ühtlasi pakub Estonia operetihuvilistele Franz Lehári operetti „Krahv Luxemburg“ oma klassikalises headuses, mis jõuab publiku ette 24. jaanuaril.