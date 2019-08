Filmilindifestivalil näidatakse esmakordselt filme ka 16mm lintidelt!

Põhiprogrammis linastuvad 35mm filmilintidelt kultuurimajas 16.00 «Pritsimeeste pidu»(«The Firemen’s Ball» / R: Milos Forman, 1967), 18.00 «La Strada» (R: Federico Fellini, 1954) ja 20.30 «Kõrbekuninganna Priscilla seiklused»(«The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert» / R: Stephan Elliott, 1994). Öises autokinos tulevad näitamisele 23.00 «Värdjad»(«Freaks» / Tod Browning, 1932) ning 01.00 «Hingede karneval»(«Carnival of Souls» / Herk Harvey, 1962).

Esmakordselt festivali ajaloos tuuakse päevavalgele ka 16mm projektor. Festivali kõrvalprogrammis Vanatehnika varjupaigas saab näha kunstnikufilmide programmi «Sleep Through the Present» 16mm filmilintidelt, mille kuraatoriks on Foku liige Paul Kuimet.

Kunstnikufilmide programm astub dialoogi nii Järva-Jaanit ümbritseva loodusega, vanatehnika varjupaigaga kui ka «Katedraaliks» nimetatud masinaga, milles filme projitseeritakse. Filmide autorid on tööde loomisel kasutatud erinevaid kinematograafilisi võtteid – aegluupi, timelapse-fotograafiat või kasutanud kaamerat kui eksperimentaalset kirjutusvahendit. Programmis tulevad näitamisele: «Sleeping on a bullet train» (R: João Maria Gusmão ja Pedro Paiva, 2015), «Aspect» (R: Emily Richardson, 2004) ja «The house belongs to those who inhabit it.» (R: Runa Islam, 2008). Programmi kogukestus on 24 minutit ning korduvseansid toimuvad algusega 21.30, 22.30 ja 23.30.

16mm väike kinosaal pannakse festivali tarbeks püsti Vanatehnika varjupaiga ühte püsieksponaati, MAZ-200 šassiile ehitatud sõidukisse, mida omal ajal kasutati sõjaväelennuväljadel staabibussidena või abi-lennujuhtimiskeskustena, samuti ka lennukite hapnikuga varustamiseks. Filmilindifestivali raames muundub staabibuss või väike hapnikujaam 16mm filmilindile pühendatud «Katedraaliks».

Nimevalikule andis innustust sõiduki tavapäratult kõrge lagi, akende rohkus ning ka astmeline põrand. Kino ja kirikut ühendab mingis mõttes valguse kontsentratsioon: nagu paljusid kirikuhooneid kaunistavad atmosfäärilised vitraažid, kiirgab ka kinopubliku peade kohal pimedust lõikav projektorivihk teatud pühalikkust, mida – sugugi mitte juhuslikult – leidubki sellisel kujul ehk vaid vanades pompöössetes katedraalides ja kinomajades.

Festivali raames toimuvad veel traditsiooniliselt Rahvusarhiivi filmiarhiivi lühifilmide linastused, filmiviktoriin, animatsiooni töötuba lastele, bussiekskursioon Järva-Jaani alevikus, pinksiturniir ning õhtuhämaruses on avatud tuletõrjeautodesse ehitatud saunaala.