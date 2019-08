In memoriam: Tõnu Aav

Tõnu Aav on mänginud kuuldemängudes («Zatonski vaprad komandosed», 1952; «Maigret’ revolver», 1980; «Au hind», 1998 jpt) ja telelavastustes («Tavaline ime», 1968, «Humakefümunupu kabinet», 1969–70, «Truu naine», 1982, «Romulus Suur», 1988 jpt). Omaette pika loo saaks tema filmitöödest («Me olime 18-aastased», 1965, Tallinnfilm; «Marianna», 1967, Moldova Film; «Noor Venemaa», 1982, Gorki-nimeline filmistuudio; «Lurich», 1983, Tallinnfilm; «Vanameeste paradiis”, 2005, Downtown Pictures jpt). Liialdamata võib öelda, et Tõnut teavad Eestis kõik, kes vähegi televiisorit vaatavad: ta oli pikki aastaid meie iganädalane kaaslane teleseriaalis «Õnne 13» (2003–17).

Jah, ja muidugi onu Remus. Tõnu Aav on helikandjatele salvestanud palju lastekirjandust («Karupoeg Puhh», «Väikevend ja Karlsson katuselt», «Vahtramäe Emil», «Krokodill Gena, Potsataja, Onu Teodor, kass ja koer», «Vankumatu tinasõdur» jpt), kuid just Harrise «Onu Remuse jutte» on väga-väga paljudele lahutamatu lapsepõlvekaaslane – heatahtlik, naljakas ja põnev roll, see üks, mis temaga seoses esimesena meenub.