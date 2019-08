Woodstock 50 ehk laste ristisõda

Et sellest aru saada, peaksime aga minema kaugemale, 1967. aasta juunisse, mil Montereys Californias korraldati «rahvusvaheline popmuusikafestival». Ja seos Woodstockiga on sügavam kui lihtsalt fakt, et kolm rokkmuusikaloo suurnime – Jimi Hendrix, Janis Joplin ja ansambel The Who – läksid ajalukku nii ühel kui ka teisel festivalil esinedes. Monterey praktika oli hilisemaid aastakümneid arvestades omamoodi kummaline. Esinejatele nimelt honorari õieti ei makstudki, ainult baaskulud said kaetud.