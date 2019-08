Hüvasti, Tõnu Aav...

Komöödia tähendab ideaalis tragikomöödiat ja see sobis Tõnu Aavale, kes elas kahte teatrimaski ühtesulatavais rollides absoluutse žanritajuga. Naeru all varjul kas tõsinukram poolus või mõistev kõrvalpilk inimlikule naeruväärsusele. Härra Szücz (Ká​roly Szakonyi «Saateviga», lavastaja Ago-Endrik Kerge, 1979), nii rahul turvalise invaliidistaatusega, et keeldus imest. Reg (Alan Ayckbourni «Norman Vallutaja», lavastaja Evald Hermaküla, 1985), mine võta kinni, kas lapse- ja lihtsameelne mehike või kodurahu huvides tuhvlialust mängiv sell, sümpaatne nii või naa.

Sama loogikat pidi kõndides on komöödiaklassikas ekstra Tõnu Aavale kirjutatud Molière’i härra Jourdain, «Kodanlasest aadlimehe» pearoll, mida Lembit Petersoni 1990. aasta lavastus kinnitas. Samuti mõtles Aavale mister Shaw, tema mõtteid luges Roman Baskin, kelle lavastuses «Südamete murdumise maja» (2003) sündis boss Mangani osa. Praegu avastan, et Tõnu Aav on saanud teatri aastapreemia nii «Ühe koosoleku protokolli», «Kodanlasest aadlimehe» kui «Südamete murdumise maja» osatäitmiste eest. Ja ei need ole ainsad tunnustused.

Tõnu Aav lavastuses «Rita koolitus» (1987) kehastamas Franki. FOTO: Draamateatri Arhiiv

Veel üks Tõnu Aavale endale meelepärane persoon oli õppejõud Frank (Willy Russelli «Rita koolitus», lavastaja Raivo Trass, 1987), kes hoolivalt sobitub nn luuserite süsteemi. Temast mõeldes selgineb veel üks tunnusjoon Aava lavaeludes: ei meenugi lootusetuid, naeratuseta finaale. Hiljuti korrati televersiooni Andrus Kivirähki näidendist «Uus jõuluvana» (lavastaja Andrus Vaarik, 2003). Tõnu Aava tegelane Heldur, südamlik napsutaja, peab oma jõuluvanamantli ja üksiti elurolli üle andma kellelegi nooremale, aga kuidagi ei raatsi. Teda vaadates sai nutta ja naerda.

Tõnu Aava mängitud rollid jäävad temale. Ja jäävad meiega.