Jean-Paul Sartre nentis «Olemises ja eimiskis», et armastus ja iha on suuresti seotud sooviga olla kujutis, täpne figuur sellest, mida ihaleb teine inimene. Inimene, keda me ise armastame. Meil puudub täsmaline nägemus sellest, mis on see, mida teine inimene meie juures armastab, imetleb.