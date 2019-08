Balti keharemonditehase festival

Festival The Dark Side of the Moon Tallinna klubis HALL.

Möödunud aasta suvel pidi Rummu karjääris toimuma elektroonilise muusika festival Moonland. Vaid paar nädalat enne algust selgus aga, et välisinvestorid on juhtme seinast välja tõmmanud ja festival jääb ära. Appi tõttas klubi HALL meeskond, kes kolis muist esinejaid Noblessneri sadamas asuvasse klubisse ja tegi seal ise pisut väiksemas mastaabis paaripäevase festivali The Dark Side of The Moon.