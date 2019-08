Pedigree avaldas uue videosingli

Mullu Eesti Muusikaauhindade galal aasta parima metal-albumi auhinnaga pärjatud Pedigree sepitseb uut plaati ning värske singel «One of Us is Next» on esimene linnuke bändi järgmiselt albumilt, mis kannab töönime «Funeral Child». «See on ideaalne singel andmaks fännidele aimu sellest, missugune saab Pedigree olema 2019–2020 aastal. Tume, vihane ja samas graatsiliselt üllatusi pakkuv löögirühm,» võtab bändi rütmisektsiooni dirigent, trummar Mikk «Leon» Kerner loo lühidalt kokku.