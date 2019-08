Metsatöll ja PPA orkester annavad ühiskontserdi Maarjamäe lossipargis

Seaded tegi helilooja Kristo Matson, kes pidi laveerima erinevate stiilide ja võtete vahel. «Näiteks laulu «Lahinguväljal näeme, raisk» muusikaline struktuur on üpris keerukas, mis oli mulle päris paras pähkel. Ansambel on kasutanud huvitavaid võtteid, vokaal on instrumentaalile lisatud vabalt voolavana, mis tegi loo lõpuks päris kaasaegseks,» rääkis Matson.

Politsei- ja Piirivalveameti orkestri dirigendi Hando Põldmäe sõnul on kahe võimsa kollektiivi kokku panemise tulemuseks väga huvitav kõlapilt. «Hästi tuntud lood omandavad uue värvi. Võimsus kasvab, aga kõla läheb mahedamaks. Mõlemad on suure power’iga koosseisud, kõlaliselt on see vägagi intrigeeriv, kindlasti tasub oma kõrvaga kuulata.»