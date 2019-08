Ugala teater alustab 100. hooaega

Novembris esietenduvad kaks omanäolist lavastust: Andres Noormetsa ülevõllikomöödia „Lotomiljonärid“ ning Liis Aedmaa ja Laura Kalle rohkete lauludega lavakava „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“.

Ugala 100. tegutsemisaastal toovad teatri dramaturgid Liis Aedmaa ja Laura Kalle lavale rohkete lauludega lavakava ajast, mil Ugala teater oli alles 17aastane. Algupärand „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“ põhineb kunagise Ugala dekoraatori Tseko Kangilaski sisse seatud majaraamatul, mida Ugala trupp pidas 1936. aasta oktoobrist 1937. aasta juunini. Raamatu külgedelt pärinevate luuletuste ja lugude saatel saab publik osa toonase trupi proovidest, etendustest, ringreisidest, armumistest ja nöökamistest, kuid ka ühiskonna- ja kultuurikriitilistest mõttekäikudest. Nüüd, 83 aastat hiljem, kerkib meie ette tollane Ugala teater. Lauludele loob originaalmuusika Peeter Konovalov. „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“ esietendub Ugala teatri väikeses saalis 30. novembril.