Ise ma «Kadriga» seotud lugemiselamust ei mäleta. Küll aga vapustas «Kadri» järg «Kasuema» mind kümnenda klassi poisina sedavõrd, et kirjutasin autorile pika kirja. Esimese ja viimase seesuguse minu elus. Paraku jäi see ära saatmata. Küllap hakkas oma tunnete pärast häbi. Nüüd neid enam ei häbene ja tunnistan, et Andres Dvinjaninovi lavastust vaadates tõusis korduvalt klomp kurku.