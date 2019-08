Eesti kunstnikud osalevad Balti koomiksinäitusel Vilniuses

Enam kui 50 kunstniku töid koondav näitus esitleb esmakordselt kõrvuti nüüdiskoomiksit kolmest Balti riigist ning koosneb kolmest kuraatoriprojektist. Leedut esindab Ula Šimulynaitė ja Rusnė Šimulynaitė («Kūrybinės Idėjos», www.kurybinesidejos.com) projekt «Situations»: kogumik lühikesi episoode kaasaegsest linnaelust nii argises kui poeetilisemas võtmes, mille autoriteks on eri põlvkondade koomiksikunstnikud, graafilised disainerid ja ja illustraatorid. Teosed on trükitud risograafiatehnikas Vilniuses KI-LABi stuudios.

Lätit esindab projekt «New Perspectives», mille kureerisid koomiksikirjastuse «kuš!» (www.komikss.lv) eestvedajad Sanita Muižniece and David Schilter. Eksponeeritavad teosed on valminud 2017. aastal Riias korraldatud Saksa koomiksikunstniku Paul Paetzeli rahvusvahelise töötoa «Empty Spaces» raames. Riia linnas leiduvatest rakenduseta või hüljatud majadest ja kohtadest inspireeritud projekti toetasid Goethe instituut Riias ja liikumine Free Riga, koomiksid trükiti risograafiatehnikas Riia stuudios Popper Publishing.

Eesti Koomiksiselts eksponeerib Vilniuses projekti «Kõhe Folk²» ehk sarja Eesti folklooril põhinevaid lühilugusid, kus tooni annavad üleloomulikud või hirmuäratavad elemendid. Vilniuses on väljas 20 teost, millest enamik on valminud käesoleval aastal, autorite seas on Urmas Viik, Veiko Tammjärv, Joonas Sildre, Liisi Grünberg, Stella Salumaa, Toom Tragel, Mark Antonius Puhkan, Anna Eespere jt. Projekti eestvedajad on Ivar Laus, Joonas Sildre ja Mari Laaniste. Näituse Leetu toimetamist toetasid Kultuurkapital ja Eesti saatkond Leedus.